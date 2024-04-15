شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يكشف عن تعاقده على بطولة فيلم كوميدي جديد إخراج محمد حماقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان دياب خلال حواره لـ"الخليج 365" عن تعاقده على فيلم كوميدي جديد من بطولته، وتأليف زوجته هاجر الإبيارى، وإخراج محمد حماقي، وجاري التحضير له خلال الفترة المقبلة، والاستقرار على باقي فريق العمل.

يذكر أن دياب حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بمسلسله "مليحة" الذي عرض خلال ماراثون رمضان المنقضي، كما شارك في بطولته ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

وكان قال إن الاعتماد على الفنانين الفلسطينيين خلال حلقات مسلسل مليحة، يحسب لصناع العمل، وأن وجودهم في العمل أضاف مصداقية كبيرة، مشيرًا: "مشاركتهم كانت مطلوبة جدًا في العمل، حتى تكون الأدوار صادقة واللهجة مضبوطة، وكان الأهم بالنسبة لنا العمل، فلم يفكر صناعه فيه بشكل تجارى، ولكن فكروا بحسهم الوطنى تجاه القضية الفلسطينية، وأنا أحببت التعاون معهم، فهم كانوا بمثابة أهلنا وليسوا ضيوفًا".