فؤاد عبدالواحد يطرح "مجنون" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعاون جديد يجمع بين الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد والموسيقار الدكتور طلال، من خلال أغنية وفيديو كليب "مجنون" الذي طرحها خلال أيام عيد الفطر المبارك

الكليب من إخراج بسام الترك، وكلمات الشاعر علي مساعد، وتوزيع سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تصوير الأغنية في تركيا على مدار يومين

وتقول كلمات الأغنية: يا إنت مجنون أو ناوي تجنني.. أنا حبيبك ياخي خاف من ربك تسمع الناس واللي انقال صدقني لا يروح بالك بعيد ويحترق قلب"

وقد عرضت أغنية "مجنون" عبر قناة روتانا في موقع "يوتيوب"، وجميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض وبث الأغنيات الصوتية والمصورة.

من ناحية أخرى أحيا فؤاد عبد الواحد حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الفطر المبارك ضمن فعاليات مهرجان دار الزين 2024 في مدينة العين بالإمارات، تميز بالتفاعل الجماهيري

وأعرب فؤاد خلال الحفل عن اشتياقه لجمهور مدينة العين، ليتنقل بين مجموعة من أغنياته التي قام الجمهور بأدائها معه من أول الحفل الى نهايته، وبرفقة فرقته الموسيقية، وقد شاركه بالحفل الفنانة اللبنانية يارا.

ويستعد فؤاد عبد الواحد لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بعد الإمارات، بين السعودية في مدينتي جدة والرياض وبين دولة الكويت.