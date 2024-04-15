شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو يحافظ على تصدره قائمة الإيراد اليومي ويحصد أمس 4.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم شقو لعمرو يوسف على تصدره قائمة الإيرادات اليومية، إذ حصد أمس الأحد 4 ملايين و315 ألفًا و908 جنيهات، في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.