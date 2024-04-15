شكرا لقرائتكم خبر عن كيشا تغير من كلمات أغنيتها بسبب شون كومز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت مغنية البوب الأمريكية كيشا أغنيتها "TiK ToK" التي طرحت عام 2010؛ للكشف عن رأيها في مغني الراب والمنتج شون "ديدي" كومز في أحدث ظهور لها في Coachella.

وقامت مغنية البوب وشريكتها في الأداء المغنية والممثلة رينيه راب، بتغيير المقدمة سيئة السمعة للأغنية من "استيقظ في الصباح أشعر وكأنني بي ديدي" إلى "استيقظ في الصباح مثل اللعنة بي ديدي"، ونشرت كيشا لاحقًا الكلمات المتغيرة على موقعي X و Instagram.

ولم توضح المغنية سبب تغييرها للكلمات، لكن كومز يواجه عدة دعاوى قضائية من أشخاص اتهموه بالاعتداء الجنسي، وأنكر جميع التهم.

وفي أواخر شهر مارس الماضى، تعرض اثنان من منازل كومز لمداهمة من وزارة الأمن الداخلي، ولم تكشف الوكالة عن سبب مداهمة المنازل أو الهدف من المداهمات، وذكرت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، أن المداهمات كانت مرتبطة بالتحقيق في الاتجار بالجنس.

وقال آرون داير محامي كومز في ذلك الوقت: "لم يتم العثور على مسؤولية جنائية أو مدنية في أي من هذه الادعاءات، السيد كومز بريء وسيواصل النضال كل يوم لتبرئة اسمه".

واشتهرت كيشا بالتورط في معركة قانونية استمرت ما يقرب من عقد من الزمن مع المنتج الموسيقي الدكتور لوك، الذي قالت إنه خدرها واغتصبتها عام 2005 واعتدى عليها جسديًا وعاطفيًا وجنسيًا أثناء عملهما معًا، ونفى الدكتور لوك هذه الإدعاءات.

ولم يستجب ممثلو كيشا وكومز على الفور لطلب الرد.