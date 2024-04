شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مصرى يشارك فى أسبوع نقاد كان السينمائى الدولى.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصرى الوثائقى The Brink of Dreams، للثنائى الإخراجي ندى رياض وأيمن الأمير فى أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائى الدولى، والذي يدعم أعمال صانعي الأفلام الناشئين، التي تستمر من 15 إلى 23 مايو المقبل.

ويدور فيلم The Brink of Dreams حول مجموعة من الفتيات القبطيات اللاتي يتحدين التقاليد من خلال تشكيل فرقة مسرح شوارع نسائية بالكامل.

وسيعرض 11 فيلمًا طويلًا، سبعة منها متنافسة، بالإضافة إلى 13 فيلمًا قصيرًا، تم اختيارها من بين 1050 فيلمًا طويلًا و2150 فيلمًا قصيرًا.

تمثل نسخة 2024 النسخة الثالثة للمديرة الفنية آفا كاهين، مع اكتشافات مثيرة تحت إدارتها حتى الآن بما في ذلك Tiger Stripes وThe Rapture وAftersun وLove As To Dalva.

على أن يفتتح الدورة الجديدة لـ أسبوع النقاد فى كان فيلم المطاردة النفسية المثير Ghost Trail (Les Fantômes) للمخرج الفرنسي جوناثان ميليت، ويمثل هذا أول فيلم طويل له بعد ستة أفلام قصيرة بما في ذلك أخبرني عن النجوم.

وصفت آفا كاهين، المندوبة العامة لأسبوع النقاد، الفيلم بأنه "فيلم حسي مثير، يعمل على إصلاح قوانين أفلام التجسس" في عنوان فيديو مسجل مسبقًا على قائمة المشاهدين.

وهذه الأفلام المشاركة في أسبوع النقاد بـ كان:

أفلام المسابقة:

فيلم Baby لـ مارسيلو كايتانو

فيلم Blue Sun Palace لـ كونستانس تسانج

الفيلم المصرى The Brink of Dreams أو رفعت عيني للسماء لـ ندى رياض، وأيمن الأمير

فيلم Julie Keeps Quiet لـ ليوناردو فان ديجل

فيلم Locust لـ كييف

فيلم Block Pass لـ أنطوان شيفولييه

فيلم Simon of the Mountain لـ فيديريكو لويس

أفلام العروض الخاصة

Ghost Trail (Les Fantômes)

Queens of Drama (Les Reines du Drame)

Across The Sea (Le mer au loin)

Animale