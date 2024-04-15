شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير الجزء الثانى من مسلسل جودر بعد انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف القائمون على مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة تصوير مشاهد الجزء الثانى من العمل، اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من العمل خلال 15 حلقة في شهر رمضان 2024 ومقرر عرض الجزء الثانى من 15 حلقة أيضًا في شهر رمضان عام 2025.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر ، محمد علي رزق ، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكي المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أشاد أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل جودر بدور الشركة المتحدة في انتاج مسلسلات رمضان 2024، وقال خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دى ام سى ان الشركة المتحدة لم يصبح عينها على السوق العربية ولكن اصبح عينها على السوق العالمية، ان موسيقى جودر مسجلة في روسيا، اصبح لدينا منتج طموحا للغاية عينها على السوق العالمية .

وأضاف: انا تفاجأت مثل بقية المشاهدين بعد رؤية العمل بهذا الشكل، استعملت رؤية عالم مختلف ومنطق مختلف في إدارة العملية الإنتاجية، ووفرت لبن العصفور، الإنتاج كان طموحا وبذل كل ما يمكن لإخراج المسلسل في هذه الصورة.

ووجه التحية والتقدير لكل العاملين في مسلسل جودر، مؤكدا ان كل طاقم العمل في المسلسل كانوا مصريين ولم يكن من بيمهم عامل واحد مستقدم او يحمل جنسية غير المصرية.