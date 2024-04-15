شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلادها مع ابنتها مريم في المدينة المنورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أشرف زكى بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا خلال تواجدها في السعودية لتأدية مناسك العمرة، ونشرت فيديو على صفحتة التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت: "أحلى مفاجأة من أشرف.. عيد ميلادى أنا ومريم فى المدينة المنورة يارب دايما، شكرا ياحبيبى يارب العمر كله وإحنا فى ستر وصحة وسعادة والبنات فى أحسن حال".



وشاركت روجينا في رمضان 2024 بمسلسل "سر إلهي" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وشاركتها فيه ابنتها مريم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، كما شارك في بطولته أيضا محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

أما الفنان أشرف زكي شارك في مسلسل "مليحة" وتكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من بطولة دياب، أمير المصري، ميرفت أمين، أشرف زكي، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.