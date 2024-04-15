هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء هادئة.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هاجر أحمد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة من داخل إحدى الحدائق.

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة متميزة وجذابة مرتدية فستان أبيض، وحازت على إعجاب محبيها ومتابعيها.

وتفاعل جمهور "إنستجرام"، بشكل كبير مع إطلالة الفنانة هاجر أحمد، معلقين: "تحفة وقمر"، "حلويات"، "ايه حلاوتك دي"، "أجمل من القمر".

وشاركت هاجر أحمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

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