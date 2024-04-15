شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد العرض الثانى لمسلسل عتبات البهجة على cbc وcbc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق العرض الثانى لـ مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة cbc الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 10 صباحًا، وذلك بعد عرضه الأول في شهر رمضان الماضى حصريًا على قناة dmc.

مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة، وبطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

قالت النجمة چومانا مراد خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 عن مشاركتها فى عتبات البهجة: قرأت الرواية الأصلية والمسلسل أخذ منها المورال فقط وهو أن بالرغم مما يحدث حولنا يظل هناك أمل وأعجبت بهذا المورال لأننا بحاجة قوية إليه فى وقتنا الحالى، وقام دكتور مدحت العدل بكتابة السيناريو بشكل بسيط وهو مسلسل اجتماعى عائلى قريب من الناس، بالإضافة إلى أن العمل مع يحيي الفخراني متعة كبيرة وهناك كمياء بيننا في المشاهد وهو شخصية محبة، فبالفعل هو مدرسة كبيرة.

وأضافت : لم يكن لدي تخوف من المخرج مجدي أبو عميرة ، بسبب أنه ابتعد عن الإخراج لفترة ، لأن له الكثير من البصمات وهو يفهم الورق بشكل كبير وأنا أحب المخرج الذي يمتلك رؤية وعندما عملت معه لم أشعر أنه لم يخرج منذ فترة فهو مخرج متمكن وعندما كنا نتناقش في الشخصية وجدت أنا بيننا تقارب كبير في التفكير، وعن مسلسلات الـ 15 حلقة ترى جومانا أنها بالتأكيد مريحة للممثل، لكنها تري أن الجمهور في رمضان يميل لمسلسل 30 حلقة لأنه ينتهي مع نهاية شهر رمضان.