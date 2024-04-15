أول تعليق من عمرو سلامة بعد فوز الزمالك على الأهلي في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته بعد تحقيق فريق الزمالك الفوز على فريق الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب "سلامة"، تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل "X": "أول مرة الزمالك يكسب الأهلي في الدور الأول للدوري من أكثر من عشرين سنة".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1 ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري، وأحرز هدف الأهلي الوحيد أحمد عبدالقادر.

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