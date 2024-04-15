فن ومشاهير

أيتن عامر بعد خسارة الأهلي: "لازم نشوف حل في الجزيري يا جماعة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة أيتن عامر التهنئة لجمهور نادي الزمالك، بعد الفوز على الأهلي بهدفين لهدف، في القمة 127 التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز "دوري نيل".

وكتبت "أيتن"، تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل "X": "ألف مبروك لنادى الزمالك.. ولازم نشوف حل في سيف الدين الجزيري ده يا جماعه".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 2/1 ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الممتاز.

سجل هدفي الزمالك سيف الدين الجزيري، وأحرز هدف الأهلي الوحيد أحمد عبدالقادر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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