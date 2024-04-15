صلاح عبدالله يحتفل بفوز "الزمالك": "مبروك لكل الأوفياء"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الكبير صلاح عبدالله بفوز نادي الزمالك على "الأهلي" بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين في ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "صلاح عبدالله" صورة لشعار نادي الزمالك وصورة له بجانبه وعلق: "سهم الفرحة جه في راسي، نساني كل المآسي، مبروك لكل الأوفياء أهلي وحبايبي وناسي".

ومن المعروف عن الفنان صلاح عبدالله انتمائه لنادي الزمالك ودائمًا ما يعلق على مبارياته سواء محليا أو دوليًا.

وتمنى الفنان صلاح عبدالله فوز نادي الزمالك قبل ساعات من بداية المباراة وعلق: "نفسي بعد العيد أعيد، ولذلك أتمنى فوز الزمالك، وحشتوني قوي أهلاوية وزملكاوية".

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