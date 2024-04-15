فن ومشاهير

"أحضروا لنا ريال مدريد".. أول تعليق من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك على الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بتحقيق فريق الزمالك الانتصار على الأهلي بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في الدوري الممتاز.

ونشر "هنيدي" صورة له من مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل "X"، وعلق: "أحضروا لنا الأن.. مبروك للزمالك".

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2/1 ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الممتاز.

يذكر أن، آخر أعمال محمد هنيدي بالسينما فيلم "مرعي البريمو" وشاركه البطولة غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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