"أحضروا لنا ريال مدريد".. أول تعليق من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بتحقيق فريق الزمالك الانتصار على الأهلي بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في الدوري الممتاز.

ونشر "هنيدي" صورة له من مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل "X"، وعلق: "أحضروا لنا ريال مدريد الأن.. مبروك للزمالك".

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2/1 ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن، آخر أعمال محمد هنيدي بالسينما فيلم "مرعي البريمو" وشاركه البطولة غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.

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