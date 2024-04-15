شجون الهاجري تلتقي معجبًا بعد 16 عامًا وتعبر عن سعادتها الكبيرة -فيديو

تداول مقطع فيديو يظهر لقاءً مؤثرًا بين الفنانة الكويتية شجون الهاجري وأحد معجبيها بعد مرور 16 عامًا على التقاط الصورة التي جمعتهما. وفي الفيديو، يظهر الشاب وهو يقدم الصورة التذكارية للهاجري، وتبدو عليها علامات التأثر والسعادة الكبيرة.

تشارك الهاجري حاليًا في مسرحية “صنع في الكويت”، التي تحظى بشعبية كبيرة واسعة. وتشارك في العرض المميز إلى جانب الهاجري الفنان عبدالله بوشهري ولولوة الملا، عبدالله عبدالرضا، علي كاكولي وإيمان الحسيني، جمال الصالح، روان العلي، آلاء الهندي، حسين عبدال، وعدد آخر من النجوم المميزين. المسرحية من تأليف جاسم الجلاهمة وإخراج شملان النصار.