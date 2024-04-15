وعكة صحية تُجبر محمد عبده على إلغاء حفله المرتقب في البحرين

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إلغاء الحفل المنتظر للفنان الكبير محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين بسبب تعرض محمد عبده لوعكة صحية. وأوضحت الشركة أن الحفل الذي كان مقررًا إقامته يوم الجمعة القادم تم إلغاؤه نظرًا لظروف الصحية التي يواجهها الفنان محمد عبده.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إعادة المبالغ المالية بالكامل لحاملي التذاكر المشتراة للحفل، حيث يمكنهم استرداد المبلغ نقدًا أو الاحتفاظ به كقسيمة شراء تُستخدم لحضور حفلات مسرح الدانة القادمة حتى نهاية العام.

تلقى الإعلان عن إلغاء الحفل صدمة لدى محبي الفنان محمد عبده وجمهوره في البحرين، الذين كانوا يتطلعون للاستمتاع بأداءه المميز. وتتمنى الشركة الشفاء العاجل للفنان محمد عبده، وتعتذر للجمهور عن أي إزعاج قد يكون ناتجًا عن هذا الإلغاء المفاجئ.