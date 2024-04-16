أحمد خالد صالح وهنادي مهنا مع جمهور نادي الزمالك في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد خالد صالح رفقة زوجته الفنانة هنادي مهنا وهما يتابعان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من المدرجات، والتي أقيمت مساء الاثنين في ستاد القاهرة الدولي وانتهت لصالح نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر "أحمد خالد صالح" مع زوجته "هنادي مهنا" التي حرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور.

وكشفت الفنانة هنادي مهنا عقب انتهاء المباراة عن حضورها لأول مرة لاستاد القاهرة وعلقت: "زمالك أول مرة أروح ستاد مصر وربنا جبر بخاطرنا الحمد لله"، وطالبها متابعيها من مشجعي نادي الزمالك بحضور مباريات الفريق بشكل دائم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح شارك مؤخرًا بعدد من الأعمال التليفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان هذا العام، وهي: مسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال، مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين.

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