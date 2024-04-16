ياسمين رئيس وجنا عمرو دياب جريئتان .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد، عن إطلالة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

جنا عمرو دياب

خطفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ووضعت إيموجي "قلب".

ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية داخل منزلها.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة إيمي طلعت زكريا، ظهرت بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

محمود حجازي

ظهر الفنان محمود حجازي، وسط البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اتبعت قلبي فقادني إلى البحر".