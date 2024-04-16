خاص بالفيديو- نادر الأتات يعلّق على خبر خطوبته..متى سيعلن زواجه؟

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان اللبناني نادر الأتات كل مقومات النجاح، فأغانيه تحضر دائما في كل الأعراس والسهرات، نذكر: "قلبي عاليمين، بترقص عيوني، ونطرتك، من يومتا".

وقد أحيا الفنان نادر الأتات حفلا مميزا مؤخرا لمتعهد الحفلات علي الأتات، وجمعت الحفلة الى جانب نادر كل من الفنان سعد رمضان والفنان الكوميدي باسم فغالي.

موقع "الفن" التقى بـ نادر الأتات، وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن الحفل، أعماله المقبلة، نجاح أغنية "سمعني أغاني"، وتطرقنا بحديثنا ايضا الى حقيقة خبر خطوبته. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر: