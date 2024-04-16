شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أقوال مأثورة لأسطورة الضحك شارلى شابلن فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن الكوميديا التي قدمها لنا أسطورة الضحك شارلي شابلن، فإن هذا الرجل كان يتمتع بالحكمة، ويبدو أن طفولته التعيسة والتي تخللها الفقر الشديد والمشقة، صنعت منه حكيمًا، واليوم في ذكرى ميلاده فهو من مواليد ‏(16 أبريل 1889) سوف نتعرف علي 10 أقوال مأثورة لهذا الرجل الأسطورة:

• لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق.. ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة.

• لن تجد قوس قزح ما دمت تنظر إلى الأسفل

• يوم بلا ضحك هو يوم ضائع.

• نحن نفكر كثيرا ونشعر قليلا.

• الشيء الذي يغني من يأخذونه ويزيد من يعطونه هو الابتسام

• لا شيء دائم في هذا العالم، ولا حتى مشاكلنا .

• الجوع لا ضمير له.

• يحتاج الإنسان للقوة، عندما يريد فقط فعل شيئاً ضاراً، خلاف ذلك، فإن المحبة تكفي لإتمام الأمر.

• تأتي الفكرة عن طريق الرغبة الشديدة

• لكي تعيش عليك أن تتقن فن التجاهل .

وجدير بالذكر أن شارلي شابلن في معظم أفلامه كان فنانا شاملا يكتب، ويخرج، وينتج، ويحرر ويلحن الموسيقى. وكان طموحه الكمال، وتميزت أفلامه بالكوميديا القائمة علي الموقف، والتي تختلط مع العاطفة، وتجسدت في نضال المتشرد ضد الشدائد. ويحتوي العديد منها على المواضيع الاجتماعية والسياسية، فضلا عن العناصر التي تتعلق بالسيرة الذاتية، وحصل «تشابلن» على جائزة الأوسكار الفخرية .