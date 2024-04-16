بعد أيام من عرض مسلسل “جودر”.. ياسر جلال يتخذ هذه الخطوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان ياسر جلال في التحضير للجزء الثاني من مسلسل “جودر” بالرغم من انتهاء عرض الجزء الأول منذ أيام قليلة، حيث شارك في السباق الدرامي الرمضاني وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وجاء قرار ياسر جلال، حتى لا يتكرر ما حدث في الجزء الأول بعد أن تم تأجيله من موسم 2023، إلى موسم 2024، بسبب ضخامة الإنتاج وعدم اللحاق بتصوير العمل كاملاً، رغم بدء التحضير له قبل رمضان بأشهر، فكان القرار بالبدء مبكراً في الجزء الثاني حتى يكون جاهزاً للعرض في رمضان 2025.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي، وحظي بإعجاب الجمهور العربي بفضل قصته المشوقة وطاقم العمل.

وكان ياسر جلال، قد كشف سراً عن مخرج مسلسل “جودر”، مؤكداً أن إسلام خيري مخرج المسلسل تعرض لأزمة صحية في أثناء تصوير العمل، ورغم ذلك كان حريصًا على استكمال التصوير.

وقال ياسر: “في البداية صورنا شهريار وكان اتفاقنا عندما ينتهي نصور حكاية جودر، وجاءت عليَّ فترة قلت لأستاذ إسلام خيري سبنا من جودر كفاية عليا شهريار لأني تعبت”.

وتابع ياسر: “في آخر يوم تصوير في شهريار أستاذ إسلام مرض بالحزام الناري ووصل إلى وجهه، ولم يكن يستطيع أن يفتح عينه وبعد العلاج نشر صورًا وكنت مشفقًا عليه لأنه كان مريضاً بشدة”.

وتدور أحداث مسلسل “جودر- ألف ليلة وليلة”، في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، لكن تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم الشمردل الأربعة.

وشارك في بطولة مسلسل “جودر” العديد من الفنانين مع ياسر جلال منهم: عبد العزيز مخيون، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، مايان السيد، أحمد بدير، محمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.