مخرج فيلم الحريفة يكشف عن تعاون سينمائي جديد مع ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج رؤوف السيد عن كواليس مشاركة أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق في فيلم الحريفة، قائلًا: "أول ما الفكرة طرحت على كابتن ميدو تحمس جدًا للمشاركة في الفيلم".

قال "السيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي، تقديم الإعلامية دينا رامز والإعلامي شريف نور الدين والإعلامية أية شعيب، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إنه لم يواجه صعوبة في إقناع ميدو بقبول المشاركة في فيلم الحريفة.

وأعلن مخرج فيلم الحريفة عن التحضير في الفترة الحالية، لأكثر من عمل فني جديد، مضيفًا: "عندنا كذا مشروع بنتكلم عليهم سيشهد التعاون مع ميدو، وسنعلن عنها قريبا جدًا".

يذكر أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، أعلن عن عرض الفيلم المصري "الحريفة" ضمن العروض الشرقية التي ستنطلق بفعاليات دورته الثالثة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

فيلم الحريفة، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، أحمد خالد "كزبرة"، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، أحمد حسام ميدو، وغيرهم وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

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