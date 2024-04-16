شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تتعرض لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث نشرت على خاصية ستورى إنستجرام صور خلال تواجدها فى المستشفى.









وشاركت عبير صبرى مؤخرا فى فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.