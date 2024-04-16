شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى مهنئا زوجته روجينا بعيد ميلادها: ستظلين سر نجاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف زكي على تهنئة زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلق قائلا: "إلى رفيقتي وصديقتي وحبيبتى روجينا كل لحظة وانتى بخير وعيد ميلاد سعيد وربنا دايما معانا، وواقف جنبنا لأننا صادقين وانتى مشوار كفاح ونجاح مشوار تعب واجتهاد مشوار أمل وربنا حققلك الحلم، حلم الزوجة الوفية، حلم الأم الوفية، حلم النجمة الموهوبة.. كنتى وستظلى سرّ نجاحى".



وشاركت روجينا في رمضان 2024 بمسلسل "سر إلهي" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وشاركتها فيه ابنتها مريم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، كما شارك في بطولته أيضا محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

أما الفنان أشرف زكي فشارك في بطولة مسلسل "مليحة" وتكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، من بطولة دياب، أمير المصري، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

