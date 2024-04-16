شكرا لقرائتكم خبر عن إيما طومسون وروث ويلسون تتشاركان بطولة مسلسل Down Cemetery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب كل من النجمة العالمية إيما طومسون والنجمة العالمية روث ويلسون بطولة مسلسل جديد بعنوان Down Cemetery، الذى سيعرض على المنصة العالمية Apple TV+ خلال الفترة المقبلة، وهو مشتق من كتاب Slow Horses للمؤلف ميك هيرون.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline فإن النجمتين ستعلبان دور البطولة فى المسلسل الذى يحمل اسم Down Cemetery، للكتاب الحائز على جائزة Gold Daggar.

ويتمحور المسلسل حول سارة تاكر (ويلسون)، التى تصبح مهووسة بالعثور على فتاة جارتها اختفت فى أعقاب انفجار منزل فى إحدى ضواحى أكسفورد الهادئة، وبعد الاستعانة بالمحقق الخاص زوي بوم (طومسون) في سعيها، تجدان نفسيهما في مؤامرة معقدة تكشف أن الأشخاص الذين اعتقدا منذ فترة طويلة أنهم ماتوا ما زالوا بين الأحياء.