شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم محمد يوسف عن دوره فى مسلسل الحشاشين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 الممثل محمد يوسف، الذى شارك فى مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، بـ شخصية صهبان البلان، فى العمل الذى يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



الفنان محمد يوسف والزميلة لميس محمد



الفنان محمد يوسف مع الزملاء



الفنان محمد يوسف مع الزملاء محمود ترك وآسر أحمد ولميس محمد ومصطفى القصبي



الفنان محمد يوسف مع الزملاء محمود جاد ومحمود ترك وآسر أحمد ولميس محمد ومصطفى القصبي



الفنان محمد يوسف والزميل محمود ترك



الفنان محمد يوسف والزميل محمود جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع