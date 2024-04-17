"بهدف تعزيز رياضة السنوكر في المملكة".. بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" والجولة العالمية للسنوكر

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتسويق عدد من البطولات الرياضية التي تقام على أرض الرياض ضمن عدد من الفعاليات منها "موسم الرياض".

وكشف "تركي" عن بروتوكول تعاون بين موسم الرياض والجولة العالمية للسنوكر من أجل تعزيز رياضة السنوكر في المملكة العربية السعودية، ونشر "تركي" صور من التعاقد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام " وعلق: "شراكة رسمية بين موسم الرياض والجولة العالمية للسنوكر بهدف تعزيز رياضة السنوكر في المملكة، واللاعب المصنف الأول عالميًا روني أوسوليفان سفيرًا للعبة في السعودية".

كما أعلن "تركي" خلال الساعات القليلة الماضية عن شراكة "موسم الرياض" والمجلس العالمي للملاكمة في بروتوكول تعاون ترويجًا لنزالات الملاكمة التي يتم تنظيمها في "موسم الرياض" وسط مشاركة عدد من أبرز الملاكمين حول العالم منها نزال "حلبة النار" المرتقب بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك، والملاكم البريطاني تايسون فيوري والمقرر إقامته يوم 18 مايو المقبل.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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