الليلة.. أسرة مسلسل "صيد العقارب" ضيوف برنامج "كلمة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة غادة عبد الرازق، وأسرة صناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة قناة "ON TV"، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً.

ويظهر خلال الحلقة نجوم المسلسل ، "غادة عبد الرازق، أحمد ماجد، سيمون، محمد علي رزق، محمد علاء، أحمد ماهر، والكاتب باهر دويدار، المخرج أحمد حسن".

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار تشويقي ويتحدث عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر.