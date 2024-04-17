نسرين طافش في "الجيم" بملابس جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، بصور من أحدث ظهور لها.

نشرت نسرين صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بملابس رياضية جريئة، في إحدى صالات الألعاب الرياضية.

وغابت نسرين طافش عن التواجد بموسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل عرض مسلسلها" بدون مقابل".

المسلسل بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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