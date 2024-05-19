تفاصيل الإلتحاق بالمدرسة العسكرية الرياضية فى المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلنت المدرسة العسكرية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، فتح باب القبول لدفعة جديدة، بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، للعام الدراسي 2024 /2025.

وبحسب بيان المحافظة، فإنه يبدأ بيع الملفات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو القادم، بمقر المدرسة بالمنيا الجديدة، ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات، ويبلغ سعر الملف 400 جنيه.

وأوضح الإعلان التخصصات المطلوبة وهي:

(ألعاب قوي /مصارعة /ملاكمة / رفع أثقال / دراجات / جودو / كونج فو /كاراتيه)، وجرى اختيار الطالب مهاريًا في التخصص الذي يختاره، على أن تسلم الملفات بمقر المدرسة، اعتبارًا من يوم 1 يونيو حتى يوم 1 أغسطس.