"نمبر وان".. مسلسل "كوبرا" يتصدر تريند منصة "شاهد" ومحمد إمام يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
تصدر مسلسل كوبرا تريند رقم 1 على منصة شاهد، وذلك بعد عرض حلقاته خلال موسم دراما رمضان 2024.
ونشر محمد إمام بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب معلقاً: "أحلى حاجة أن بعد الدوشة، تطلع منها نمرة واحد، كوبرا الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، الحمدلله".
مسلسل "كوبرا" بطولة: محمد عادل إمام، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، منة فضالي، صفاء الطوخي، أحمد فتحي، محمود البزاوي، علاء مرسي، هشام إسماعيل.
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