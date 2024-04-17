محمد محمود يكشف تفاصيل جديدة عن مشهد "المحكمة" في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد محمود عن كواليس تصوير مشهد "المحكمة" في الحلقة الأخيرة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2024.

وأوضح محمود، في لقائه ببرنامج "الستات"، على قناة "النهار"، اليوم الأربعاء، أنه اطلع على مشهد المحكمة قبل تصويره بـ48 ساعة وطلب من مخرجة المسلسل إضافة بعض الجُمل ضمن سياق المشهد، مضيفًا: "أضافت إلى المشهد جملة.. (يا سيادة القاضي، الحرب دلوقتي مبقتش طيارات ودبابات، مبقتش ضرب أهداف حيوية، بقت ضرب المجتمع في أعز ما يملك في شبابه، وضرب ثوابت دينه في مبادئه وقيمه وتشكيك الرموز، وتخوين الشرفاء)".

وأضاف أن المشهد كان مكتوب على صفحتين، وتعامل مع سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر على أنهم بناته بجد وحقيقي، لافتًا إلى أن الكثير من أولياء الأمور تحدثوا معه عن هذا المشهد، وأخبروه أنهم وضعوا أنفسهم في مكان الشخصية.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، محمد محمود، انتصار، إسلام إبراهيم، أحمد الرافعي، فرح يوسف، محمد حاتم، هند عبد الحليم، جلا هشام، وهو من إخراج ياسمين أحمد كمال.

اقرأ أيضا..

دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ روجينا في عيد ميلادها

بعد صورتها بالمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ عبير صبري (خاص)