شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة دسوق المسرحية تختتم عرض " رصد خان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فرقة دسوق المسرحية العرض المسرحي " رصد خان" الذي قدمته طوال أيام عيد الفطر المبارك على مسرح قصر ثقافة دسوق.

المسرحية من تأليف محمد على ابراهيم وتدريب و اخراج الفنان محمد على محمود ومساعده إبراهيم درويش وأشعار و أغاني عمرو ابو السعود وألحان محمد يحيى عثمان. وقام بتصميم الديكور وليد السباعي والدراما الحركية أحمد أمين إبراهيم وبطولة سها إبراهيم، شيماء ادم، حنان الدسوقي، ابراهيم درويش، عمرو وحيد، حماده سرحان، شوقي ألماظ، ابراهيم السعداوي.

تدور أحداث العرض حول فكرة فلسفية مفادها أن أصل الخطايا هو خطيئة الغرور والطمع منذ بدء الخليقة وحتى عصرنا الحالي



فرقة دسوق المسرحية تختتم عرض رصد خان