شكرا لقرائتكم خبر عن منة عدلي القيعي لـ مساء dmc: أكثر أغنية أحبها كتبتها في 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، إنها كانت تكتب أشعار في المدرسة والجامعة، إلا أن كتابة الأغاني كانت فكرة غير واردة في حياتها من قبل، لكن مع تحول الأغاني إلى إعلانات أمر جعلها يفكر في هذا المجال.

أضافت منة القيعي، في لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن أول إعلان كتبته كان للفنان محمد رمضان ثم توالت في كتابة الأغاني للإعلانات بعد ذلك، وتابعت: "أجمع حصيلة للأغاني من كلام الناس، وطوال الوقت أكتب وأسجل على ورق الأفكار".

وتابعت منة عدلي القيعي، أن "عندما أكتب الفكرة أفكر في من يقوم بها من الفنانين لتنفيذها، وأكثر أغنية أحبها كتبتها في 10 دقايق، وأنا أظن أن كل الأغاني التي نجحت لم تستغرق ساعة في الكتابة".

وأكملت: " وصولي لعمرو دياب كان صعب في البداية، وكنت أذاكر طريقته ولغته وكان أمر صعب جدا عليا، وكل عام كنت أقول صعب لذلك، لكن بعد فترة عملت معه بفضل الملحن عزيز الشافعي الذي وعدني بالوصول لعمرو دياب كما فعل مع بهاء سلطان".