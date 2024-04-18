رحمة أحمد فرج تنشر صورا من تكريمها بنادي الفروسية بالحرس الجمهوري

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من تكريمها بنادي الفروسية بالحرس الجمهوري.

ونشرت رحمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تشرفت بالتكريم من نادي فروسية الحرس الجمهوري عقب بطولة الجمهورية للفروسية لـ (قادرون باختلاف).. شكر خاص لكل القائمين والمنظمين وعلى رأسهم اللواء وليد المليجي".

وأضافت: "ألف مبروك للفائزين وهعتبر نفسي فائزة معاكوا بإني قابلتكوا.. شكرا على اليوم الجميل".

يذكر أن، رحمة أحمد فرج خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "الكبير أوي 8".

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح،ومن إخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندي.

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