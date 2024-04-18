الامارات | 64 ألف طبيب أجنبي في قطاع الصحة الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوجد 64 ألفاً من الأطباء الأجانب يعملون في المستشفيات، أو عيادات الأطباء، أو المؤسسات البحثية الألمانية من بين إجمالي 421 ألف طبيب يعملون في ألمانيا.

ومنذ فترة طويلة أصبح لا غنى عن وجود الأطباء الأجانب في قطاع الصحة الألماني.

وكانت 200 منظمة وجمعية طبية سلّطت الضوء، أخيراً، على أهمية المهاجرين بالنسبة لنظام الرعاية الصحية في ألمانيا.

وتشير تقديرات جمعية المستشفيات الألمانية إلى أن المستشفيات، خصوصاً في الولايات ذات المساحة الكبيرة في شرق ألمانيا، تحتاج إلى الأطباء الأجانب.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للجمعية، هنريته نويماير: «لولا هجرة الأطباء، لانخفضت خيارات الرعاية في تلك المناطق».

وبحسب أرقام غرفتي الأطباء المحليتين في ولايتي تورينغن وبراندنبورغ، وصلت نسبة الأطباء القادمين من الخارج إلى 25% من إجمالي عدد الأطباء العاملين في المستشفيات في هاتين الولايتين وحدهما.