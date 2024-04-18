شكرا لقرائتكم خبر عن توم هيدلستون مدير فندق بالقاهرة في The Night Manager والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مسلسل The Night Manager من جديد، بعد أن تم بث الموسم الأول على قناة AMC في عام 2016 وأراد بعض المشاهدين رؤية المزيد عن شخصية جوناثان باين التي يلعب دورها النجم العالمى توم هيدلستون، وكان قد تم الكشف عن إمكانية عودة مسلسل الإثارة في فبراير 2023، والآن تم تجديد العرض رسميًا للموسمين الثاني والثالث.

مسلسل The Night Manager من بطولة هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان، توم هولاندر، إليزابيث ديبيكي، أليستير بيتري، ديفيد هاروود، دوغلاس هودج، أنطونيو دي لا توري، وتوبياس مينزيس.

ويدور مسلسل The Night Manager حول باين (هيدليستون)، المدير الليلي لأحد الفنادق الفاخرة في القاهرة الذي يتم جره إلى التحقيق مع ريتشارد روبر (لوري) تاجر أسلحة غير قانوني.

الموسم الأول مقتبس من رواية للكاتب جون لو كاريه، سوف تتجاوز المواسم المستقبلية الكتاب.