دينا فؤاد لن تعود إلى السينما إلا بهذا الشرط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة دينا فؤاد ابتعادها عن العمل السينمائي، مؤكدةً أنها لن تعود إلى السينما إلا بشرط.

وقالت دينا إنها قررت عدم العودة إلى السينما، بعد غياب لعامين عنها إلا من خلال عمل سينمائي يليق بتاريخها الفني.

وأوضحت أن هناك أدواراً تعُرض عليها، لكنها لا تناسب مشوارها في السينما، لذا قررت ألاّ تعود الى السينما إلا بدور يستفزها كفنانة، ويضيف الى رصيدها الفني.

وتحدثت دينا فؤاد عن فكرة عودتها الى السينما بعد غياب لعامين عنها، قائلةً: “مكثت لسنتين في منزلي ولم أشارك في أي عمل درامي بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “اللي مالوش كبير”، وعدت بعدها الى الدراما من خلال شخصية “حنان” التي قدّمتها في مسلسل “حق عرب”، بحيث استفزتني الشخصية وشعرت بأنها ستضيف الى رصيدي الفني، وكذلك السينما فلن أعود إليها إلا بعمل يليق بتاريخي الفني، فإذا وجدت عملاً يستفزني كممثلة، سأقدّمه على الفور، لأنني أتمنى العودة الى السينما في أقرب وقت”.