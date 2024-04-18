فيديو وصور – روجينا تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جمعتها بزوجها الدكتور أشرف زكي وابنتيهما، أثناء احتفالهم بعيد ميلادها، وهي المرة الثانية التي تحتفل فيها روجينا بعيد ميلادها، حيث نشرت من قبل فيديو لاحتفالها بهذه المناسبة من الأراضي المقدسة أثناء أدائها العمرة.

كما نشرت روجينا مقطع فيديو ومجموعة صور أخرى للاحتفال ظهر فيه عدد من النجوم الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، ومنهم: أحمد سلامة وأيمن عزب ومحمد عبد الحافظ وعزوز عادل ومصطفى غريب وإيهاب فهمي…، وعلّقت روجينا على الصور قائلةً: “أحلى يوم مع كل الأحباب”.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سر إلهي”، وهو مكوّن من 15 حلقة، وقد شاركها في بطولته النجوم: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.