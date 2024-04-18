" المبدأ 2".. مروان بابلو يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، قائمة المحتوى الموسيقي، الأكثر رواجا، بعد طرحه أحدث أغانيه "المبدأ 2".

أغنية "المبدأ 2 " التي طرحها مروان بابلو عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، حققت 549 ألف مشاهدة، واحتل المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، وذلك بعد 3 أيام من طرحها.

وحملت كلمات ومشاهد كليب الأغنية، إدانة قوية للصمت العالمي، على الهجمات التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، على أهالي غزة، وقال فيها: "عن المبدأ وقت الجد، وقت الزنقة بيروح فين".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، كان قد تصدر قوائم ترند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب طرح الآغنية، يوم الإثنين الماضي.

يذكر أن مروان بابلو، من المقرر أن يشارك مع فريق كايروكي، في الحفل المقام في الجامعة الأمريكية يوم 17 مايو المقبل، تحت عنوان "المحطة"