تكريم سيد رجب فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تكريم سيد رجب وإسلام كمال وأحمد عرابي، وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

سيد رجب هو ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد على 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، حيث عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل و خارج مصر، لكن علاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 م ثم أحلام مسروقة عام 1999م.



ولكن النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيله ، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19-ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب) حصد جائزة احسن ممثل عن فيلم 19-ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.

أما ثاني المكرمين فهو المصور والمخرج إسلام كمال، والذي وشاركت أعماله في العديد من المهرجانات الدولية المميزة، مثال: مهرجان برلين السينمائي، مهرجان روتردام الدولي السينمائي، مهرجان جيلافا للفيلم الوثائقي إلى جانب العديد من المهرجانات المحلية والعربية.

فى حين ثالث المكرمين هو منفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي، الذي كانت بدايته بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" ثم توالت الأعمال من أفلام (المهاجر - المصير - سكوت هانصور - السلم والثعبان - الراجل الابيض المتوسط - عسكر في المعسكر - حليم - ويجا - علي سبايسي - شيكمارا - ابراهيم الابيض - المسافر) ومسلسلات (لحظات حرجة - مجنون ليلي - الجماعة الجزء الأول)، ومنذ عام 2011، وهو يركز في عمله على تصنيع التروكاج لمعظم الأفلام والمسلسلات، وهو فن صناعة الخدع السينمائية.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصيرعن قائمة الأفلام التي سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري.

مسابقة الأفلام الروائية

-فيلم الترعة للمخرج جاد شاهين، ومدته 12 دقيقة يعرض للمرة الأولى في افريقيا، مصر.

فيلم كناري في منجم فحم من إخراج دوان كاوكجي مدته 20 دقيقة، يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، لبنان.

-فيلم الغرفة 217 من إخراج سروشت اباراش، مدته 15 دقيقة ويعرض للمرة الاولى في افريقيا، كردستان - العراق.

-فيلم ست سنوات ثلاثة أشهر وإثنا عشر يومًا، من إخراج إيليا باوماير، كاثرين فوشر، مدته 8 دقائق ويعرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا، سويسرا وألمانيا.

-فيلم إيجر 1552 من إخراج أتيلا ساس، عرض اول بالشرق الاوسط ومدته 17 دقيق، المجر.

-فيلم تكبير من إخراج چوردي كالفيت، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا ومدته 14 دقيقة، اسبانيا.

-فيلم بكل انسانية واجبة، من إخراج كاسبر تشيسينسكي، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا ومدته 23 دقيقة، فرنسا.

-فيلم جنازة باي من إخراج بيوم-جيو لي، عرض اول بالشرق الاوسط ومدته 22 دقيقة، كوريا الجنوبية.

-فيلم النداء الاخير، من إخراج هاري هولاند، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا ومدته 19 دقيقة، المملكة المتحدة.

-فيلم وهذا كل شيء لعيد الميلاد هذا، من إخراج بيتر فولتشيف، عرض اول بالشرق الاوسط ومدته 15 دقيقة، بلغاريا.

-فيلم الدورادو، من إخراج ماثيو فولبى، عرض اول بالشرق الاوسط ومدته 19 دقيقة، بلجيكا وإيطاليا.

-فيلم علب، من إخراج أنجيلا ديميسكا، عرض اول بالشرق الاوسط، ومدته 15 دقيقة، مقدونيا.

-فيلم الذبيحة المقدسة، من إخراج جان كلود لوبلان، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا ومدته 15 دقيقة، كندا.

-فيلم مارثا، من إخراج ليو ميدارد،عرض اول بالشرق الاوسط ومدته 25 دقيقة، بلجيكا.

-فيلم أم وقت الذروة، من إخراج سوني كالفينتو، عرض اول بافريقيا ومدته 14 دقيقة، الفليبين وسنغافورة.

-فيلم جناحا زرقاء اليمامة، من إخراج عبدالعزيز آل سلطان، عرض اول بافريقيا ومدته 15 دقيقة، السعودية.

-فيلم بعيد، جونور مارتينسدوتير شلوتر، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا ومدته 5 دقائق، ايسلندا.



مسابقة الأفلام الوثائقية

-أنا غرازيلا، من إخراج جوزيبي أنتوني دي مارتينو، إيطاليا ومدته 16 دقيقة، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-قلادة، من إخراج روث هوندوما، المملكة المتحدة، إثيوبيا، مدته 19 دقيقة، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-أرخميدس، من إخراج نيكولاي فلوتسكي، روسيا ومدته 16 دقيقة، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-اللقطة المثالية أنتاركتيكا، من إخراج كوين هاليك، الولايات المتحدة الامريكية، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-المتسابق المختلط، من إخراج جوناه عطالله، انتاج هولندا وسويسرا ومدته 9 دقائق، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-صومعة بودابست، من إخراج زوفيا باكزولاي، فيلم مجري ومدته 24 دقيقة، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-حواديت ايكنجي، للمخرجة، مروة الشرقاوي، من مصرومدته 14 دقيقة.



مسابقة أفلام التحريك

-فيلم نهاية حرب من إخراج سيمون ماسي، من ايطاليا ومدته 5 دقائق، عرض اول بالشرق الاوسط.

فيلم بوابة التنين، من إخراج وينكاي دوان، الصين ومدته 3 دقائق، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-أثقل طلب، من إخراج بيتر بووينج، من المانيا ومدته 10 دقائق، عرض مصري أول.

أوروبا بصفيحة، من إخراج صموئيل ألباريك وتوماس تريشيه، فرنسا ومدته 15 دقيقة، عرض أول بالشرق الاوسط.

-الجبل الوردي، من إخراج توماس كونستلر، اليونان ومدته 9 دقائق، عرض اول بالشرق الاوسط.

إثيل، من إخراج بياتريس يجي، من سويسرا ومدته 8 دقائق، عرض مصري أول.

-ليلة طويلة للمخرج أحمد عادل، مصر ومدته 4 دقائق، عرض مصري أول.

-الجنيِة الساحرة، من إخراج سيدريك ايجودت - دافيد فان دي واي، من بلجيكا ومدته 15 دقيقة، عرض أول بافريقيا.

-ميسوفي، من إخراج ليسي جرونبيرج، من استونيا ومدته 10 دقائق، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-جارانو، من إخراج ديفيد دوتيل وفاسكو سا، انتاج مشترك بين البرتغال وليتوانيا، مدته 14 دقيقة ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط.

-النصف فقط، من إخراج خورخي مورايس باييه، اسبانيا ويعرض لاول مرة بافريقيا.

حلم العروس، من إخراج جو تشانغ، انتاج الصين/كندا، ومدته 7 دقائق، عرض اول بالشرق الاوسط.

مسابقة الفيلم العربي

-إلي ريما من إخراج حسام جمال، فيلم مصري مدته 21 دقيقة، عرض عالمي اول.

-أقولك علي سر من إخراج محمد علوي، فيلم مصري مدته 15 دقيقة، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا

-شدة ممتدة، من إخراج سلطان ربيع، فيلم سعودي مدته 13 دقيقة، عرض اول بافريقيا.

رائع جدا، من إخراج مارلين نعمان، فيلم لبناني مدته 14 دقيقة، عرض اول بافريقيا.

-الطفطافة والمقنين، من إخراج أمير بن صيفي، فيلم جزائري، مدته 13 دقيقة، عرض اول بمصر.

أزمة قلبية، من إخراج عمرو علي، فيلم سوري مدته 16 دقيقة، عرض عالمي أول.

-غرفة صغيرة، من إخراج كميرن بتاسي فيلم عراقي مدته 14 دقيقة عرض اول بافريقيا.

-عذر اجمل من ذنب، من إخراج ھﺎﺷﻢ ﺷﺮف، فيلم بحريني مدته 15 دقيقة، عرض عالمي اول.

-وذكرنا وأنثانا، من إخراج أحمد الياسر، فيلم اردني مدته 11 دقيقة، عرض اول بالشرق الاوسط وافريقيا.

-فيلم لن تشرق الشمس للمخرج أدهم خالد “المعهد العالي السينما بالقاهرة”، روائي" مدته 13 دقيقة.

فيلم مخاميخو، من إخراج حبيبة خالد،"جامعة فاروس - قسم فنون الميديا"، تحريك مدته 6 دقائق.

تمنتاشر خمسة وعشرين من إخراج بسنت جرواني “الجامعة الألمانية بالقاهرة”، روائي مدته 11 دقيقة.

-هذا اليوم، من إخراج محمود صادق، معهد السينما بالاسكندرية، روائي مدته 6 دقائق.

غريب في بيتي، للمخرج أحمد صابر، “جامعة القاهرة - كلية الاعلام”، وثائقي مدته 12 دقيقة.

-تربية ستات، من إخراج الحسن روميل، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والأداب، وثائقي مدته 7 دقائق.

رقم خاص، من إخراج مريم ناصر، معهد السينما بالاسكندرية، روائي مدته 6 دقائق.

من جانبه وجه موني محمود المدير الفني للمهرجان الشكر لفريق البرمجة قائلًا: المهرجان أمام تحدي مستمر للحصول على أقوى الأفلام، حتى أصبح موعد هام ومنصّة غنية تحتفي بالفيلم القصير وصناعه، وفي ظل حرص المهرجان على تشجيع صناع الأفلام القصيرة ودعمهم، يتم تقديم جائزة خاصة هذا العام لأفضل سيناريو فيلم عربي مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم.



يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.