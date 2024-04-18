تامر حسني يروي موقفا له مع طفلة أصبحت نجمة كبيرة.. ماذا حدث بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى النجم تامر حسني، موقفا له مع طفلة أصبحت نجمة عربية كبيرة.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام: "حلوة دي عجبتني، فكرتني بناس كتير فيكم وهما صغيرين وناس أكتر دلوقتي بتعمل نفس الموضوع بس بطرق تانية".

وتابع: "هل معانا هنا حد عمل كده قبل كدة بس بأمانة ولد أو بنت.. أفتكر موقف زمان بنت صغيرة كلمتني قالتلي أنت تامرحسني قولتلها أيوة أنا، قالتلي متقلقش والله أنا جبت رقمك ومديتوش لحد غير لمدرستي بس".

وأضاف تامر حسني: "قولتلها مدرستك بس!؟.. لا أصيلة، تخيلوا بقى إن اللي عملت كدة دي دلوقتي هي نجمة عربية كبيرة وجميلة ربنا يوفقها دايما..بس هقولكوا عليها بعدين".

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يتعاون معه فيه الفنانة هنا الزاهد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يتعاون معه فيه الفنانة هنا الزاهد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.