بعد أزمته في عزاء شيرين سيف النصر.. 10 معلومات عن الفنان أحمد عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر الفنان أحمد عبدالعزيز "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب أزمته الأخيرة في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية.

وانفعل أحمد عبد العزيز على أحد الأشخاص بعد خروجه من عزاء شيرين سيف النصر، وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحفيين.

وحاول أحد الأشخاص وضع يده على كتف الفنان أحمد عبد العزيز لينفعل عليه قائلا: "أوعى إيدك يالا.. ولا"، لتنهال عليه الانتقادات من جمهور السوشيال ميديا.

وانتقد "عبد العزيز" ما تشهده مراسم العزاء أثناء حضور المشاهير، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: "من هنا.. نعلنها بصراحة وبقوة أن ما تشهده مراسم العزاء وأروقة ساحات الجنازة للمشاهير وغيرهم من تطفل جاوز المدى وإقحام نبل المشاعر الإنسانية مع فوضى الميديا، والبحث عن الترند الزائف صحفيا، وجماهيريا، أمر لا يأتي مطلقا بمجتمع صلب بناؤه جوهر القيمة الأخلاقية والفطرة الغراء السامية".

وبادر الفنان أحمد عبدالعزيز بتهدئه الأجواء بعد انفعاله على أحد الأشخاص من ذوي الهمم، قائلًا: "للأسف الشديد طال الأمر أحد أبنائنا الأعزاء من ذوي الهمم، والذي شاءت الأقدار أن يكون وسط هذه الجموع التي لا تحترم المناخ العام السائد ولم يكن لدينا علم مطلقا بحقيقة الأمر، بسبب التدافع الشديد لأنه من المعروف عنا حرصنا الدائم على احترام ومحبة الجمهور".

وإليكم 10 معلومات عن الفنان أحمد عبد العزيز:

- ممثل مصري، ولد في مدينة الإسكندرية 30 ديسمبر عام 1955.

- حصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، ثم حصل على البكالوريوس كذلك من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بداية عمله الفني كانت في المسرح الجامعي، ثم التحق مسرح الطليعة عام 1976.

- أشتهر بتقديم الأعمال الدرامية، ومن أشهر أعماله: (ومن الذي لا يحب فاطمة، الفرسان، الوسية، المال والبنون، ذئاب الجبل، سوق العصر).

- شارك في العديد من الأعمال الدرامية مؤخرًا، أبرزها: "المداح أسطورة الوادي، نصيبي وقسمتك، كلبش، سره الباتع، الكتيبة 101).

- شارك في بطولة العديد من الأفلام الهامة، أبرزها: (عودة مواطن، حارة برجوان، وداعًا يا بونابرت، الطوق واﻹسورة).

- في رصيده الفني ما يقارب 130 عملا تنقسم ما بين أعمال سينمائية، ودرامية، ومسرحية.

- أخرج ما يقرب من 20 مسرحية.

- قدم أحمد عبد العزيز فى رمضان الماضي مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس.

- شارك في بطولة مسلسل "الكتيبة ١٠١"، بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، ومن إخراج محمد سلامة.

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