هدى الإتربي ترد على تشبيهها بـ هند رستم وتحية كاريوكا.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة هدى الإتربي، على ما أثير حول تشبيهها بالفنانة الراحلة هند رستم، والراحلة تحية كاريوكا، بسبب أدائها في مسلسل "العتاولة".

وقالت "الأتربي"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام: "أهم ناس عملت أدوار البنت الدلوعة النخشة اللي بتغوي الرجال كانت هند رستم، تحية كاريوكا، عشان كدا الدور بتاعي معلق مع الناس وعمل رد فعل حلو عندهم".

وأضاف: "دينا في العتاولة مش شبه حد خالص وأدائي مش مستوحى من أي حد، بس هو عشان الدلع بتاع البنت الشقية الدلوعة اللي بتلم الرجالة حوليها، دايما كان ثابت معانا بـ هند رستم وتحية كاريوكا وهدى سلطان، لأن اللي موجود عن الناس وثابت عندهم إن البنت الدلوعة والست المثيرة شبه تحية كاريوكا وهند رستم".

وجسدت هدى الأتربي شخصية "دينا رفارف"، في مسلسل العتاولة، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب،هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

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