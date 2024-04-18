شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عالماشى" يحصد 9 ملايين جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم عالماشى بطولة على ربيع إيرادات بلغت 9 ملايين و135 ألف جنيه، بعد 9 أيام عرض بالسينمات في موسم عيد الفطر السينمائى 2024.

فيلم عالماشى بطولة على ربيع، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى، ويسجل على ربيع ظهوره في موسم عيد الفطر السينمائى للعام الثانى على التوالي بعدما قدم فيلم بعد الشر العام الماضى.

فيلم عالماشى تدور أحداثه حول هادى هادى عبد الهادى (على ربيع) الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، وفى رحلته يقابل آية سماحة التى تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائي 2024 منافسة 4 أفلام هي عالماشى"، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، وإخراج كريم السبكى، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخراج حسين البلاسي.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.