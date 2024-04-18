“شباب البومب” يحقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت انطلاقة العروض السينمائية للفيلم السعودي الجديد “شباب البومب” أيام العيد في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع عرضه في الأردن، إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الشباب والعوائل.

وكتب بطل العمل فيصل العيسى في تغريدة على حسابه بموقع إكس “فيلم شباب البومب يحقق أرقاما قياسية في شباك تذاكر العيد حيث تجاوز مئة ألف تذكرة في أول أربع أيام فقط وهو الأكثر في المبيعات.. ماشاء الله تبارك الله”.

وتدور أحداث الفيلم في 105 دقائق حول تجادل عامر مع أصدقائه خلال رحلة برية، مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيدًا، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة.

و”شباب البومب” فيلم كوميدي من تأليف أحمد الزهراني وعبدالله الوليدي، وإخراج الأميركي يولي كاسي Yule Caise، وهو من إنتاج شركة ابتكار الأعمال، وتوزيع مجموعة قنوات.

ويشارك في الفيلم إلى جانب فيصل العيسى الذي قام أيضا بالإشراف العام على العمل نخبة من النجوم بينهم عبدالعزيز برناوي، محمد الدوسري، سليمان المقيطيب، عبدالعزيز الفريحي، فيصل المسيعيد، محمد القس، مهند الجميلي، مها منصور، مرزوق الغامدي، وسعد المدهش.

ويُكمل الفيلم مسيرة النجاح الكبيرة الذي حققته سلسلة “شباب البومب” لسنوات طويلة على شاشة التلفزيون في الوطن العربي.

و”شباب البومب” مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر عرض على التلفزيون السعودي لأول مرة في رمضان 2012، لتتولى أجزاؤه التي وصل عددها 11، وهو من تأليف عبدالعزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان.

ومع خروج نسخته السينمائية يشهد العمل إقبالا كبيرا من قبل عشاق الفن السابع في صالات السينما السعودية والأردنية، ومن المقرر أن يبدأ عرضه قريبا في عدد من دول الخليج والعالم العربي بينها الإمارات والبحرين وعُمان والكويت ومصر والعراق في 25 أبريل/نيسان الجاري.