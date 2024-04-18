مواجهة قانونية بين BigHit وأحلام الشامسي بسبب استغلال شهرة BTS

تواجه الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قضية قانونية مثيرة مع شركة الإنتاج الكورية الشهيرة BigHit. وفقًا للمعلومات الواردة، قامت BigHit برفع دعوى قضائية ضد أحلام بسبب نشرها لأخبار كاذبة، والتي استغلت من خلالها الشهرة الكبيرة لفرقة BTS الكورية الشهيرة.

BTS هي فرقة كورية بوب مكونة من 7 شباب، تأسست في سول عام 2010، وشهدت انتشارًا واسعًا بين الجمهور الشبابي في عام 2020. وبحسب المصادر، فإن أحلام الشامسي قامت بنشر أخبار تتعلق بالفرقة الكورية دون الحصول على موافقة من BigHit، الشركة المالكة لحقوق BTS.