أحمد السقا: "باسم سمرة من أطيب القلوب اللي عرفتها في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

مازح الفنان أحمد السقا صديقه الفنان باسم سمرة على الهواء، في برنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر".

وقال السقا موجهًا حديثه لـ ياسمين عز: "أنتي لو نكشتي باسم شوية هتلاقيه لغبط فيا.. عادي"، لترد عليه، قائلة: "لا خالص.. باسم اللي قالي أطلبي السقا".

وأكمل السقا، حديثه، قائلًا: "باسم سمرة حبيبي وأخويا، هو من أطيب القلوب اللي عرفتها في حياتي في الشغلانة، باسم قلبه طيب وربنا يزيده، وهو عنده قدر من الفصاحة إنه يعبر عن مشاعرنا تجاه بعضنا بشكل رائع".

وعرض مسلسل العتاولة، في دراما رمضان 2024، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب،هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

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