أغنية بقول واكدب لرامي جمال تجتاز الربع مليون مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الأغنية الجديدة “بقول واكدب” لـ رامي جمال أكثر من 280 ألف مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية بقول واكدب رامي جمال

أغنية بقول واكدب كلمات رياض الخولي، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها "عشان مبقاش بقول و أكدب أنا هنسى لكن هاتعب و مش ضامن في يوم من بعد ما أنسى أرتاح غيابك عني مش هين لكني عكس ده هبين كبيرة و عيبه لو بانت عليا جراح مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح دورك جي و مسيرك تعيش مجروح جرب بس تنساني و صدقني يوميها و بس هاتحس بطلوع الروح لحد في يوم ما أفوق منك هكلمني كتير عنك و في الغالب هعيش بعدك كأني معاك و من نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص إمتى هاتتعب زي م أنا هاتعب عشان أنساك مفيش ولا حاجة في إيديا عشانك روح دورك جي و مسيرك تعيش مجروح جرب بس تنساني و صدقني يوميها و بس هاتحس بطلوع الروح

ألبوم رامي جمال الجديد خليني اشوفك

يشارك الفنان رامي جمال في إصدارات الربيع الغنائية بألبوم “خليني أشوفك”، المقرر طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير وعدد من المنصات الموسيقية.

يطرح ألبوم خليني أشوفك يوم الأربعاء القادم 24 إبريل، ويتكون من 15 أغنية وهم “خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، قلبي خام، أوقات، عادي أنساك، انت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي اه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى اسمك”

دخلت أغنية خليني أشوفك قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، وحققت أكثر من 600 ألف مشاهدة، أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: «خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني.. علشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني.. وعلشان أقولك إني مزعلتش عليك.. مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك.. من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك.. أنا فوقت خلاص.. وقسيت على قلبي.. وعلمته يبطل إحساس.. أنت عملتلي عقدة.. أساسا من كل الناس.. ربنا يجازيك».

أغنية رامي جمال بقيس الجمال بيكي

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية “بقيس الجمال بيكي”، والتي اجتازت حاجز النصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قبلتك زمان من قبل ما اقابلك بقيت محتاج اشوف الدنيا بعنيكي عايز اعيش اللي باقي في عمري و انا جمبك انا بقولك علشان حطيت عيني عليكي شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه .. .. كلام من قلبي انا هقوله و هحكيلك مافيش ولا ميزه انا عايزها و مش فيكي و طول ما انا فيا روح هفضل اغينلك ده انا بسببك بقيت أقيس الجمال بيكي شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه .. .. شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه ”.

أغنية رامي جمال ابن امبارح

بجانب أغنية “ابن امبارح”، التي تخطت المليون ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها “مقربتوش ف يوم منى .. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى .. انا اللى عليا كبرته وماشى يا عينى من خيبته .. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته .. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان .. بيتكلم وعنده لسان ده كان عامل ملاك بجناح .. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت .. وقرب منى واهتميت طلع كداب وفيه أتخميت .. ووشه التانى فعلاً بان مكنش يطول يعيش جنبى .. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى .. وشايف نفسه ع الأخر أهو اللى ف صوته بيعلى .. ده كان يتمنى يوصلى دى وسعت منه بيقولى .. هايمشى كأنه مش فاكر”