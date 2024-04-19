"عامل في بنزينة وفرد أمن".. مهن امتهنها عمر كمال قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد مطرب المهرجانات عمر كمال على حملة الانتقادات الواسعة التي طالته بسبب ظهوره بسيارة فارهة تحمل لوحتها المعدنية حروف اسمه.

ونشر "عمر" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أوضح خلاله معاناته قبل الشهرة وعمله بأكثر من مهنة قبل أن يصبح من أشهر مطربي المهرجانات في مصر.

وتحدث "عمر" عن عدد من المهن التي امتهنها منها "عامل في بنزينة، فرد أمن بإحدى الشركات بالعين السخنة، عامل في أحد محال الأحذية" إلى جانب عمله بأحد الأماكن الشهيرة التي رفض ذكر اسمها.

وعلق "عمر كمال" على انتقادات البعض له قائلا: "اشمعنى أنا لما كنت شغال في بنزينة بجمع الجنيه والاتنين البقشيش عشان أجمع قبض لأني ماكنتش شغال بالشهرية، وكانت وتخشلي عربية أحدث موديل مكنتش بقول أمه اللي جايبهاله مكنتش بقول ياريتني اتعلمت زيه عشان أركب عربية زي دي، كنت بقول الحمد لله ربنا يبارك له ويدي له ويغني كل الناس.. اشمعنى".

واستكمل: "اشمعنى أنا لما كنت بقف أمن 12 ساعة في الشركة الألمانية اللي كنت شغال فيها في العين السخنة وكنت بقف 12 ساعة في البرد وكنت بقبض 1200 جنيه، اشمعني انا لما كنت شغال في محل جزم في أحمد عرابي عندنا في السويس".

وحاز الفيديو على إعجاب وتأييد العديد من متابعيه سواء من نجوم الفن أو الجمهور، منهم الفنان محمود الليثي وعلق: "عشان أنت راجل محترم وشقيت ربنا اداك ولسه هيديك كمان وكمان يا عمر، ربنا يبعد عنك كل شر ويعطيك من خيره"، كما علقت الراقصة أليسار قائلة: "على حسب نواياكم ترزقون وأنت نيتك طيبة يا عمر وابن الأصول ومادد ايديك بالخير".

وواجه عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا انتقادات عقب ظهورهم بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف اسمائهم في كواليس عملا فنيا.