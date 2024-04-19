شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتين تارانتينو ألغى العمل على فيلم The Movie Critic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن المخرج العالمى كوينتين تارانتينو قرر استبعاد العمل على فيلم The Movie Critic باعتباره عمله الأخير، وفقًا لتقرير صادر عن Deadline Hollywood، زُعم أن مصادر غير معلنة أعلنت أن المخرج "غير رأيه ببساطة" بشأن صنع فيلم The Movie Critic.



يشير تقرير موقع Deadline أيضًا إلى أخبار بخصوص نية تارانتينو إعادة كتابة السيناريو، وأن إنتاج الفيلم قد تأخر بسبب إضراب الكتاب والممثلين العام الماضي 2023.



بدلاً من ذلك، تشير التقارير إلى أن تارانتينو سيركز على مشروع جديد تمامًا لفيلمه العاشر والأخير، ولم يؤكد كوينتن تارانتينو بعد الإلغاء المزعوم لفيلم The Movie Critic.



ارتبط اسم الممثل العالمى براد بيت بـ فيلم The Movie Critic باعتباره بطل العمل، مع وجود شائعات عن ممثلين آخرين عملوا في الماضي مع تارانتينو.

أثارت خطط تقاعد تارانتينو ردود فعل مختلفة في عالم السينما، وقد وصفها المخرج كريستوفر نولان بأنها "نقية للغاية"، قائلاً: "إن رواية القصص في السينما تسبب الإدمان، إنه عمل شاق، لكنه ممتع، إنه شيء تشعر أنك مدفوع للقيام به، ولذلك من الصعب بعض الشيء أن تتخيل التوقف طوعًا".